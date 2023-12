„Irre Transaktionen“ und „Heerscharen an Anwälten“

Wer bringt Licht ins Signa-Dunkel?

Brisanz besitzt der Umstand, dass Christof Stapf, der für die Insolvenz der Signa Holding zuständig ist, ein eigenes forensisches Team beauftragt hat, um die Vorgänge in der intransparenten Muttergesellschaft unter die Lupe zu nehmen. „Krone“-Recherchen in Gesellschafterkreisen ergaben nun, dass sich mehrere Signa-Co-Eigentümer „mit Heerscharen an Anwälten und Wirtschaftsprüfern“ beraten, um endlich Licht in Benkos Signa-Dunkel zu bringen.