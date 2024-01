Deutsche rechnen 2024 mit AfD-Ministerpräsident

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. 2092 Menschen in ganz Deutschland haben sich online daran beteiligt. Vor allem im Osten des Landes rechnen die Befragten damit, dass die AfD in einem der Bundesländer Sachsen, Thüringen und Brandenburg an die Macht kommt und die Regierungschefin oder den Regierungschef stellen wird. Dort werden die Landtage im September gewählt (siehe Video oben). Bisher liegt die AfD in allen Umfragen teils deutlich vorne.