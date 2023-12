AfD in Sachsen als rechtsextremistisch eingestuft

Der Verfassungsschutz in Sachsen hat den Landesverband der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Damit gilt die Partei jetzt in drei Bundesländern als rechtsextrem - zusätzlich zu Sachsen in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Druck, ein Parteiverbotsverfahren durchzuführen, könnte sich erhöhen.