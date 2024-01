Mehr Arbeitsmarkt-Chancen für Beeinträchtigte

Qualifizierung durch das AMS

Für die Betroffenen bedeutet das eine deutliche Verbesserung, weil sie so an Qualifizierungsprogrammen, Vermittlungs- und Schulungsangebote des AMS teilnehmen können. Das erhöht wiederum die Chancen auf eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Zudem gibt es nun auch Unterstützung des Sozialministeriumservice und der Länder bei der Suche nach offenen Stellen und der Abklärung besonderer Bedarfslagen.