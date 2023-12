Wien: Silvesterlauf und mehr Polizei im Einsatz

Der gesamte Tag, und untertags vor allem beim Silvesterlauf präsent, wird von vielen Polizisten begleitet. Denn wie bereits berichtet, will die Polizei gerade zu Silvester die Bundeshauptstadt fest im Griff haben und mit einem Großaufgebot im Einsatz stehen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach von einem „ganz besonders herausfordernden Tag“. Denn seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist hierzulande die Terrorwarnstufe 4 in Kraft.