Durchsuchungskontrollen bei Silvesterpfad angesagt

Erhöhte Terrorwarnstufe

Neben Vor- und Unfällen im häuslichen Bereich ergeben sich vor allem in der Öffentlichkeit zahlreiche Einsätze unter anderem wegen der Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen. Darüber hinaus gilt in diesem Jahr aufgrund einer aktuellen Gefährdungseinschätzung des Verfassungsschutzes sowie der nach wie vor erhöhten Terrorwarnstufe weiterhin eine allgemein erhöhte Gefährdung in Österreich. Besonderes Augenmerk gilt deshalb dem Silvesterpfad in der Wiener Innenstadt, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag betonte.