Mit 5 Tipps 2024 endlich langfristig abnehmen!

Wissen, wie viel man isst

Sein zweiter Tipp ist, dass man wissen muss, wie viel man isst. „Die meisten haben nach ein paar Stunden schon vergessen, was sie gegessen haben, deswegen ist es gut einen Überblick zu haben“, so der Coach. „Am einfachsten geht das, indem man reflektiert, was man gegessen hat und wie viel davon. Das kann jeder schriftlich festhalten und schafft besonders am Anfang ein Bewusstsein dafür, wo man etwas sparen kann, oder eine gesündere Alternative einbauen kann“. Zum Beispiel Vollkorn statt Weizentoast essen oder Schinken statt Wurst aufs Brot legen. „Auch so kleine Veränderungen bringen uns schon näher zu unserem Traumkörper.“