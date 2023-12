Kärntner Kinder singen im Petersdom für den Papst

Als Delegierte in Rom unterwegs

„Wir sind gemeinsam mit fünf weiteren Delegationen aus Europa dabei. Die Kinder dürfen am 1. Jänner an der Messe mit Papst Franziskus teilnehmen“, freut sich Irina Kolland, Bereichsleiterin der jungen Kirche. Samstag hat das junge Quartett, das von Diözesanjugendseelsorger Jakob Mokoru begleitet wird, Sehenswürdigkeiten in Rom besucht. Die Jugendlichen erklommen auch die 551 Stufen zur Kuppel des Petersdoms.