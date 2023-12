Toronto unterliegt in Boston trotz Aufholjagd

Die Toronto Raptors sind am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Sie unterlagen bei Liga-Leader Boston Celtics nach einer Aufholjagd mit 118:120. Für Jakob Pöltl stand ein Double-Double aus zwölf Punkten und zehn Rebounds zu Buche. Weiters verzeichnete der 28-jährige Center aus Wien drei Assists und zwei Blocks in 22:29 Einsatzminuten.