Assinger wünscht sich „mehr Siegermentalität“

Assingers direkte Art ist bei den Athletinnen willkommen, für die Silvesternacht hat er auch abseits der Piste einen Tipp parat. „Ich hoffe, sie rutschen mit dem einen oder anderen Bier in das neue Jahr. Oder Gin Tonic. Das schadet nicht.“ Schon am Dienstag startet wieder die Vorbereitung auf die Technikrennen in Kranjska Gora, dort soll der nächste Schritt erfolgen. Zum Beispiel bereits im ersten Durchgang starke Fahrten zeigen, um von besseren Positionen aus im zweiten angreifen zu können.