Hektik an der Grenze, aber Genuss im Weinkeller

Taliban hat das Sagen

Für Aufregung sorgte auch ein Geheimbericht aus Ungarn. Demnach haben afghanische Gruppen der Taliban an der Balkanroute das Sagen. „Viel Geld aus den miesen Geschäften fließt in den Terrorismus.“ Mehr als 29.800 Aufgriffe sind heuer registriert. 2022 waren es 81.206, 2021 exakt 19.938. 289 Schlepper wurden in diesem Jahr festgenommen, 365 waren es 2022, 169 im Jahr davor.