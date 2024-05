Rollende Kolosse verstärkt unter die Lupe genommen

Die negativen Highlights:

An einem Sattelzugfahrzeug, das von den Niederlanden in die Türkei unterwegs war, wurden 6-mal Gefahr in Verzug und 22 schwere Mängel notiert. Bei einem kosovarischen Reisebus mit 21 Fahrgästen stellte man fest: 17 schwere Mängel – darunter: Die Bremse an der ersten Achse war defekt, der Boden des Busses war durchgerostet, Fäkalien traten in gefährlicher Menge aus dem Tank aus.