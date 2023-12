Russland & USA setzen Flüge zur ISS bis 2025 fort

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im Oktober verkündet, dass das erste Modul für die russische Raumstation im Jahr 2027 ins All gebracht werden soll. Gleichzeitig gelobte er, trotz der jüngsten Rückschläge an den bisherigen Raumfahrt-Zielen festhalten zu wollen - darunter vor allem am russischen Mondprogramm.