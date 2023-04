Putin will Bau russischer Raumstation vorantreiben

Station soll in 300 bis 350 Kilometern Höhe kreisen

Der Entwurf für die russische Raumstation soll in diesem Sommer fertig werden. Sie soll nach 2024 in Betrieb genommen werden - und vorläufigen Planungen zufolge in einer Umlaufbahn von 300 bis 350 Kilometern um die Erde kreisen. Die ISS fliegt derzeit auf einer Höhe von mehr als 400 Kilometern über der Erde.