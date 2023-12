Asylwerber verkaufen Schmuggel-Böller in Wien

Böller werden im Zug transportiert

Doch wo kommen jene Böller und Raketen der höchsten Kategorien F3 und F4 her, für die man in Österreich Sach- oder sogar Fachkunde nachweisen muss? Es gäbe, so ein Ermittler gegenüber der „Krone“, zwar auch in Österreich schwarze Schafe unter den Händlern. Jene, die unter der Hand auch illegale Ware über den Tisch wandern lassen. Der Großteil der Pyrotechnik komme aber bereits über anonyme Online-Händler - oder bequem mit der S-Bahn - direkt nach Wien.