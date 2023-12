Russen beschießen Evakuierungszug in Cherson

Moskau stationiert Artilleriesysteme an Grenze zu Finnland und Norwegen

Russland will indes nach Angaben des Rüstungskonzerns Rostec seine modernsten Artilleriesysteme bald an der Grenze zu Finnland und Norwegen stationieren. Die Tests der neuen selbstfahrenden Haubitzen Coalition-SV seien abgeschlossen und die Massenproduktion habe bereits begonnen, erklärte Rostec-Chef Sergej Tschemesow der staatlichen Nachrichtenagentur RIA. In den kommenden Tagen werde die erste Serienproduktion ausgeliefert.