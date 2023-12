Attacke auf Krim - Moskau: Kriegsschiff beschädigt

In der Nacht auf Dienstag versetzten die ukrainischen Streitkräfte der durch Russland einverleibten Krim einen Raketenschlag. Er traf den Hafen der Stadt Feodossijja. Die Bewohner berichten auf Telegram von mehreren Explosionen und Rauch in der Nähe des Hafens. Allein durch die gewaltige Wucht der Detonation seine sechs Häuser beschädigt worden. Demnach zerbrachen vor allem Fensterscheiben. Bewohner mussten laut dem Krim-Statthalter Sergej Aksjonow bei Verwandten, Freunden und in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden.