China will Ausgaben in Videospielen deckeln

Der chinesischen Regierung sind Videospiele schon seit längerem ein Dorn im Auge. 2021 hatte sie für unter 18-Jährige eine tägliche maximale Spielzeit eingeführt und acht Monate lang keine neuen Videospiele genehmigt, was sie mit Sorgen vor einer Spielsucht begründet hatte. Am Freitag kündigten die Behörden allerdings an, neue Spiele künftig binnen 60 Tagen zu genehmigen.