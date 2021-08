„Geistiges Opium“: Wie China Videospiele reguliert

Ein Beschluss des Videospielriesen Tencent hindert Spieler unter zwölf Jahren seitdem daran, in dem Multiplayer-Superhit „Honor of Kings“ - hierzulande bekannt unter dem Titel „Arena of Valor“ - Käufe zu tätigen. Für alle Spieler unter 18 Jahren gilt während der Ferien außerdem eine maximale Spielzeit von zwei Stunden, an Schultagen von einer Stunde.