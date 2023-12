UNO wirft Israels Heer Tötung Unbewaffneter vor

Israelische Armee zunehmend in Kritik

Nach mehr als zwei Monaten Krieg gegen die radikalislamische Hamas gerät das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen zunehmend in die Kritik. Am vergangenen Wochenende hatte beispielsweise die versehentliche Tötung von drei israelischen Geiseln durch Soldaten des eigenen Landes für heftige Proteste gesorgt. Das Heer hatte eingeräumt, dass die Männer den Soldaten unbekleidet und mit einer weißen Fahne in der Hand begegnet seien.