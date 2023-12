Härtefallfonds soll Buslenker unterstützen

Arbeitskräftemangel bringt auch die Branche des Öffentlichen Verkehrs in Bedrängnis. Daher haben das Land Tirol und der Verkehrsverbund Tirol (VVT) in Abstimmung mit der Gewerkschaft im Herbst dieses Jahres Maßnahmen getroffen: Neben der Abschaffung von geteilten Diensten bei neuen Ausschreibungen wurde auch ein Härtefallfonds für Mitarbeiter beschlossen. Sollten diese in eine finanzielle Notlage geraten, können sie so unterstützt werden.