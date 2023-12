Umstrittenes Bauprojekt: Beschluss muss warten

Kaum ein anderes Thema hat in den letzten Wochen für mehr Debatten in Mattersburg gesorgt, als die Pläne für das unbebaute Gelände in der Michael-Koch-Straße. Wie berichtet, sollen auf dem „Pucher-Areal“ unter anderem Wohnungen, Polizeistation sowie das neue Rathaus errichtet werden. Am Dienstagabend hätte im Gemeinderat dazu der Teilbebauungsplan beschlossen werden sollen. Soweit kam es aber nicht.