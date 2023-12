Zwist wegen Bauvorhaben: Protestaktion bei Regen

Viele Demonstranten trotz schlechtem Wetter

„Dass heute so viele Einwohner, trotz des schlechten Wetters anwesend waren, unterstreicht die Wichtigkeit der Bürgerinitiative“, so Mitbegründer Franz Renner. Mit Regenschirmen in der einen und roten Luftballons in der anderen Hand, herrschte im Zentrum reges Treiben. Mit den Ballons, die an lange Schnüre gebunden waren, wollten die Demonstranten aufzeigen, wie hoch das Gebäude auf dem „Pucher Areal“ werden soll, nämlich 19,5 Meter.