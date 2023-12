Innerhalb eines Tages 32 Mal auf den Berg hinauf

„Man muss schon ein bisschen einen Vogel dafür haben.“ Skibergsteiger Jakob Herrmann weiß, dass sein geplanter Rekordversuch eigentlich völlig verrückt ist. Der 36-jährige Extremsportler möchte Ende Jänner 2024 in Radstadt an einem einzigen Tag 24.000 Höhenmeter – 23.500 sind die bisherige Bestmarke – mit den Ski absolvieren. „Eine Strecke hat insgesamt 750 Höhenmeter. Ich muss den Berg also 32 Mal hinaufgehen und anschließend wieder hinunterfahren“, erklärt der Pongauer.