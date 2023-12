So überstehen Sie alle Feiern und Verwandten

In dieser Krone+-Story lesen Sie nicht nur, wie Sie für sich selbst am besten durch die Feiertage kommen, sondern auch, wie Sie am besten umgehen mit …

der Partnerin, die bei Stress immer die Nerven wegschmeißt, und dem Partner, der nur vor dem Fernseher sitzt,

der Partnerin, die bei Stress immer die Nerven wegschmeißt, und dem Partner, der nur vor dem Fernseher sitzt, der rassistischen Cousine,

der rassistischen Cousine, dem homophoben Onkel,

dem homophoben Onkel, der alles besser wissenden Tante,

der alles besser wissenden Tante, der Oma, die findet, alle anderen haben das Leben besser im Griff als Sie,

der Oma, die findet, alle anderen haben das Leben besser im Griff als Sie, der Schwägerin und ihren ständigen Fragen nach Ihrem Kinderwunsch

der Schwägerin und ihren ständigen Fragen nach Ihrem Kinderwunsch oder dem betrunkenen Schwager, der zu späterer Stunde auch noch zu grapschen beginnt.