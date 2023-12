Nähe zu Orban-Thinktank: Köstinger wird Unirätin

Als Eigentümervertreter wurden Zoltan Szalai (Vorsitz), Botond Varga und Balazs Szepesi in den Unirat der englischsprachigen Privatuni mit Tourismusschwerpunkt entsendet. Von der Wirtschaftskammer und Handelskammer Wien wurde Kasia Greco nominiert, dazu kommen noch Karim Jalloul (Vertreter der Wirtschaft oder einer öffentlichen Institution) sowie Rony G. Flatscher (Wirtschaftsuniversität Wien) und Alfred S. Posamentier (New York City College of Technology).