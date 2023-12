WC-Anlage von Unbekannten in Wien gesprengt

Bislang unbekannte Personen sollen am Wochenende eine öffentliche WC-Anlage in Wien-Donaustadt mit Böllern gesprengt haben. Zudem soll auch eine Streubox des Straßendienstes der Stadt Wien in Favoriten mithilfe von Feuerwerkskörpern gesprengt worden sein. Die Wiener Polizei warnt erneut ausdrücklich vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie unsachgemäßer Verwendung von Silvesterfeuerwerken ...