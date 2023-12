Nehammer-Handschlag: „Er blamiert uns!“

Letzten Mittwoch stellte Bundeskanzler Nehammer wieder seinen Charme und seine Feinfühligkeit unter Beweis. Als er in Brüssel den neuen polnischen Premier Donald Tusk begrüßte, packte ihn die Ekstase. Es kam zu einem eher plumpen, aber doch energetischen Händeschütteln. Diese besondere Art der Beglückwünschung erzeugte nicht nur in Polen Wellen, sondern auch in unserem Forum.