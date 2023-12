Das Wetter trübt die Stimmung am Christkindlmarkt

Regnerisch ging es am 23. November los, jetzt ist es fast zu mild: Das Wetter meint es mit dem Salzburger Christkindlmarkt heuer nicht ganz so gut. Schokofrüchte, Filzpatschen und Deko werden dann überwiegend von Touristen gekauft. „Die sind eh da und gehen auch bei Regen in die Innenstadt“, beobachtet man beim heimischen Weihnachtsschmuck-Anbieter Rasp.