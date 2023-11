Trotz Panne kam Baum zum Christkindlmarkt

Die größte Herausforderung auf dem zwei Kilometer langen Weg zum Residenzplatz: das Zeugwartstöckl am Mozartplatz. „Da muss der lange Anhänger rumkommen“, so Haider. Das klappte nicht reibungslos. Die ausladenden Zweige der Fichte waren für die schmale Einfahrt zu breit. Der Baum blieb beim Einfahren gegen 15 Uhr an einem Verkehrsschild hängen und bog es um. Das verzögerte das Aufstellen des Christbaums am Residenzplatz.