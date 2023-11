Aufbau für Christkindlmarkt in Salzburg beginnt

Christbaum aus Nonntal

Der Baum für die 49. Auflage des Salzburger Christkindlmarktes kommt dieses Jahr aus Nonntal. Die 80-jährige Fichte wird von der Berufsfeuerwehr geerntet und am 13. November am Residenzplatz aufgestellt. Bereits im Gange sind die Aufbauarbeiten für den Eiszauber am Mozartplatz. Der Eislaufplatz geht am 16. November in Betrieb, ist dann täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet.