Christkindlmarkt startet: „Müssen viel verkaufen“

Touristen beleben die Märkte in der Altstadt

Auch Christoph Thiel aus Salzburg-Stadt kämpft mit gestiegenen Kosten: „Wir müssen mehr verkaufen, damit es sich lohnt. Die Masse macht’s.“ Die Einkaufspreise für Leuchtsterne, Zinnfiguren und andere Dekoartikel gibt er im Familienunternehmen nicht an die Kunden weiter. Aber: „Ich brauche die Touristen. Ohne sie geht’s nicht.“ Die kommen zu 70 Prozent aus dem Bundesland und Bayern, zeigen die Nächtigungszahlen. Immer öfter haben es die Standbesitzer und Hoteliers mit Amerikanern zu tun. 2022 waren zehn Prozent mehr in der Stadt als noch 2019. Thiel mutmaßt, warum: „Christkindlmärkte gibt’s in den USA nicht.“ Auch die Seekirchenerin Natascha Mayer freut sich über die fernen Gäste: „Sie genießen jede Kleinigkeit.“ Seit acht Jahren hat Mayer ihren Stand mit Glas-Tieren, Holzfiguren und Lampen am Residenzplatz. Sie ist zuversichtlich: „Das Herbstgeschäft in der Altstadt lief gut. Ich hoffe, dass es so weitergeht.“