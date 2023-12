Beim ÖSV-Doppelsieg gab es auch eine blutige Nase

Premierensieg für Wieser

Dank des Steirers Vincent Wieser, der sich im Jänner an der Seite des Mellauers Jakob Greber bei der Junioren-WM in St. Anton Bronze in der Team-Kombi gesichtert hatte, durfte der ÖSV dennoch über den Sieg jubeln. Mit Manuel Tranninger (2.), Stefan Rieser (5.), Felix Hacker (6.) und Stefan Eichberger (10.) schafften es insgesamt fünf Österreicher in die Top-10.