Beeindruckende Ideen für die Zukunft der „Krone“

Siegerteam will Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen

Nach der Präsentation aller Beiträge wählte unsere Fachjury den besten Beitrag aus und der „Krone“-Herausgeber prämierte diesen mit 3000 Euro! Die Sieger vom Team „Kronews“ bedankten sich für die professionelle Organisation, freuten sich natürlich riesig über den 1. Platz und kündigten umgehend an, ihr Siegerprojekt auf jeden Fall weiterverfolgen zu wollen. „Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit der ‘Krone‘ auch in Zukunft und sind gespannt, was dabei rauskommt.“