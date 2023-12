Hackathon macht die „Krone“ fit für die Zukunft

Die richtigen Kanäle für die junge Zielgruppe

Darüber, wie Content aufbereitet werden muss und welche Kanäle genutzt werden müssen, damit dieser Content für eine junge Zielgruppe ansprechend ist und somit auch konsumiert wird, darüber sprach im Anschluss Redakteurin Jennifer Kapellari. Die Kärntnerin gab im Impuls „So wird Krone“ u.a. Einsicht in den Aufbau des erfolgreichen TikTok-Channels der „Krone“ und führte aus, welche Bedeutung Social Media für klassische Medien in der heutigen Zeit darstellen. Und sie verriet, was es mit dem Begriff „Influencer Journalismus“ auf sich hat und welche Chancen damit für klassische Medien verbunden sind.