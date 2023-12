Verurteilter Brandstifter stand erneut vor Gericht

Wegen versuchter Brandstiftung, Sachbeschädigung und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt war der mit elf Vorstrafen belastete Angeklagte im April vom Schöffensenat am Landesgericht Feldkirch zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob allerdings das Urteil zur versuchten Brandstiftung auf und ordnete eine Neuverhandlung am Landesgericht mit anderen Richtern an.