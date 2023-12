Warum ÖSV-Dame Conny Hütter der „Tiger“ egal war

„So loszulegen, ist lässig“, freut sich Conny Hütter über die Plätze zwei und vier beim Speed-Auftakt in St. Moritz. Schon heute geht es weiter nach Val d’Isère, wo Samstag (Abfahrt) und Sonntag (Super-G) die nächsten beiden Bewerbe steigen. Ein Ort, an den die 31-Jährige immer gern zurückkehrt. Nicht nur, weil es sehr gute Crêpes und Waffeln gibt und alles weihnachtlich geschmückt ist. Sondern auch, weil Conny hier in der Abfahrt vor zehn Jahren 2013 mit Startnummer eins als Dritte ihr erstes Podium holte. „Ein Mega-Rennen, das mir tief in Erinnerung geblieben ist.“