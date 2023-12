Super-G der Damen in St. Moritz ab 10.30 Uhr LIVE

Am Mittwoch Dritte, am Donnerstag Schnellste: Nina Ortlieb hat sich in den beiden Trainings für die alpine Abfahrt in St. Moritz am Samstag in starker Form präsentiert. Der Blick ist aber vorerst auf den Super-G gerichtet, heute wird in dieser Disziplin die Speed-Saison nach der Doppel-Absage in Zermatt verspätet eröffnet. Am Sonntag soll dann ein weiterer Super-G über die Bühne gehen. Österreicherinnen wollen da gleich einige vorne mitmischen.