Reformkanzlerschaft: Was SPÖ-Chef Babler nun plant

Als Schlüssel für einen starken Standort wollen Sie zusätzliche Klimaschutzinvestitionen im Ausmaß von rund einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) pro Jahr auslösen. Die aktuelle Regierung hat einen Transformationsfonds gegründet in dem 4,5 Milliarden abrufbar sind. Wo liegt der Unterschied, auf den ersten Blick kann man keinen erkennen?

Hall: Wir haben immer energiesparende und emissionssenkende Maßnahmen getätigt und wir haben in neue Produktionsanlagen investiert. Aber um eine richtige Transformation hinzubringen, braucht es mehr. Alles, was jetzt da ist, ist ein Grundrauschen. Daher braucht es zusätzlich pro Jahr ein Prozent des BIP - also rund vier Milliarden. Es ist nicht so, dass man dafür staatliches Geld braucht, sondern die Unternehmen haben fertige Projekte in der Schublade. Das Problem ist, dass diese Investitionen nicht zustande kommen, weil die meisten Unternehmen keine klare Einschätzung haben, wie wird sich beispielsweise der Strompreis entwickeln, wie wird die Transformation durchgeführt.