„Schuldenbremse gehört in die Verfassung“

Andreas Mölzer: „Wenn die Schulden der Republik zu hoch sind, sinken die Finanz-Ratings für Österreich und die Bundesregierung bekommt kein billiges frisches Geld mehr.“ Glawischnig will beim Schuldenmachen des Staates eine klare Haltelinie einziehen: „Die Schuldenbremse muss in die Verfassung, damit das Budget nicht jedes Jahr noch weiter überzogen wird.“ In der Vergangenheit wurde mit dem Budget wenig sensibel umgegangen: „Wir hatten insgesamt nur zweimal ein ausgeglichenes Budget.