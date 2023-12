Kulinarische Weihnacht: Schmausen Sie mit Gefühl?

An keinen anderen Tagen im Jahr wird so viel verdrückt wie rund um Weihnachten. Zwischen 3000 und 6000 Kalorien pro Person werden konsumiert - und das allein am ersten Weihnachtstag. Eine Ernährungsberaterin erklärt, wie man ohne schlechtes Gewissen genießen kann. Ein Crashkurs in intuitivem Essen.