Martin Pucher darf weiter daheim bleiben

Ein neues Gutachten bescheinigt dem Verantwortlichen für die 700-Millionen-Pleite, bei der Tausende um ihr Vermögen gebracht wurden, weiterhin die Verhandlungsunfähigkeit. An seiner Stelle müssen sich Andere vor Gericht verantworten. Am Dienstag wurde eine Mitarbeiterin in Eisenstadt freigesprochen.