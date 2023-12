Gasaustritt in Doppelhaus: Zwei Familien im Spital

Am Montagabend meldeten die Bewohner eines Doppelhauses in Lustenau, dass sich das Abgasrohr der Gastherme gelöst hatte. Gasgeruch konnten sie keinen wahrnehmen, Messungen der Feuerwehr Lustenau allerdings ergaben, dass der Kohlenmonoxid-Wert bei etwa 500 ppm (parts per million) lag. Nach Angaben der Rettungskräfte kann dieser Wert bis hin zur Bewusstlosigkeit führen.