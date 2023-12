Feueralarm wegen vergessener Fritteuse

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr bemerkte ein Bewohner einer Bludenzer Wohnanlage, dass aus einer Nachbarswohnung Rauch drang. Er verständigte daraufhin die Florianijünger. Währenddessen versuchte ein weiterer Nachbar, die Flammen in der Wohnung mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, was auch gelang.