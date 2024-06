Schulden fallen im ersten Halbjahr höher aus

Finanzieller Kollaps

Anfangs würden die Menschen von ihren Ersparnissen leben und den Konsum auf ein Minimum reduzieren. „Erst wenn die finanziellen Reserven aufgebraucht sind, reichen auch persönliche Einschränkungen mitunter nicht mehr aus und es kommt zum finanziellen Kollaps“, erklärt die Finanzexpertin. In so einer Phase sollten sich die Betroffenen frühzeitig professionelle Hilfe suchen – und wenn erforderlich, eine private Entschuldung anstreben, um danach neu durchzustarten. „In einer finanziell angespannten Situation geht es vor allem darum, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, ab dem man sein eigenes Schicksal nicht mehr selbst in der Hand hat.“