Teufelskreis macht Angst um Handball-Zukunft

Die am 6. Dezember unter dem Titel „Flucht der Handball-Knirpse“ erschienene „Krone“-Story ließ in dieser Sportart in puncto OÖ-Nachwuchs alle Dämme brechen. „Wenn die Verantwortlichen in Verband und Politik nicht endlich tätig werden, wird es in zehn Jahren keinen OÖ-Handball mehr geben“, warnt mit Susanne Hain die Jugendwartin von Edelweiss Linz vor dem zu entgleisen drohenden Handball-Zug.