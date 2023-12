Adventkranz in Küche stand lichterloh in Flammen

Eine 86-jährige Frau wollte am Samstagabend in Munderfing den Advent besinnlich genießen. Sie zündete in der Küche ihrer Wohnung eine Kerze am Adventkranz an. Gegen 20.30 Uhr beschloss sie, schlafen zu gehen. Sie legte sich ins Bett, vergaß aber, die Kerze auszublasen.