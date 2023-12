20 Helfer bekommen ihre „Lebensrettungsmedaille“

Unter anderem bekommt Georg Wolff eine „Oberösterreichische Lebensrettungsmedaille“ in Bronze. Der 27-Jährige rettete am 22. Juli 2021 seinen beiden Nichten (8 und 11 Jahre alt) das Leben. Das Trio war gemeinsam mit einer 19-jährigen Schiffsführerin mit einem Motorboot am Traunsee unterwegs, als es im Bereich des Motorraums zu einer Explosion kam. Innerhalb kürzester Zeit stand das Boot in Vollbrand. Die 19-Jährige konnte sich selbst retten, Wolff brachte seine beiden kleinen Nichten und auch sich selbst gerade noch rechtzeitig in Sicherheit – ein wahrer Held.