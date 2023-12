Nachtschwärmer schlief auf einem Schneehaufen ein

Ein 18-Jähriger aus Sankt Marien besuchte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kematen an der Krems eine Weihnachtsfeier. Von dort dürfte er sich zu Fuß auf dem Heimweg gemacht haben, wobei er sich rund 500 Meter von der Weihnachtsfeier entfernt auf einen Schneehaufen legte und dort einschlief.