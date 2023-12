Mercosur-Handelspakt liegt vorerst auf Eis

Gewessler reiste in Economy Class an

Auf dem Gipfel selbst ist noch alles offen! Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die mit gezählten 16 Topexperten und eben nicht im Privatjet, sondern in der Economy Class anflog, ist jedoch von „euphorisch weit entfernt“. COP-Präsident Ahmed Al-Jaber, der schon allein aus Prestigegründen einen Erfolg einfahren will, hält aber noch ein „beispielloses Ergebnis für möglich“.